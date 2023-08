Lina Khan, Präsidentin der amerikanischen Wettbewerbsbehörde FTC, lehrte hingegen bereits des Öfteren Microsoft das Fürchten und klagte unter anderem gegen die Übernahme von Activision Blizzard, die jüngst vor der Finalisierung steht. Das Ohr am Netz Wenn die Digitalisierung Leben rettet: Sobald ein Notruf in einer Leitstelle eingeht, wird ein ganzer Rettungsapparat in Gang gesetzt, damit die richtige Hilfe schnellstmöglich am richtigen Ort eintreffen kann. Mittlerweile sind zahlreiche Schritte in der Rettungskette digital oder werden durch smarte und vernetzte Geräte unterstützt. Warum die Digitalisierung auch im Rettungswesen ein Gamechanger sein kann? Diese Frage behandelt die aktuelle Episode des "Das Ohr am Netz"-Podcasts. Die beiden Podcast-Hosts Sidonie Krug und Sven Oswald sprechen in dieser Folge mit Jens Cordes, Leiter des Fachausschusses Leitstellen und Digitalisierung des Deutschen Feuerwehrverbandes, Boris Schmitt, Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Regionalmanagement beim Verband Region Rhein-Neckar, und Peter-Friedrich Petersen, Direktor der Klinik für Akut- und Notfallmedizin im Klinikum Darmstadt. Gesponsort wird der Podcast von E co, dem Verband der Internetwirtschaft.

Unser Tech-Newsletter Horizont Tech-Newsletter "The Next Step" berichten wir über neue Entwicklungen, Tools und Trends, stellen etablierte und junge Macher:innen dieser neuen Lösungen vor und ordnen für Sie ein, was all das für das Business in der Medien- und Kommunikationsbranche bedeutet. Zum Abo geht es hier. ChatGPT, Web 3, Metaverse, virtuelle Influencer, Programmatic, Plattformen, Targeting, Big Data - die Liste der Tech-Themen, die wichtig für Marketing, Werbung und Medien sind, ist lang. In unserem wöchentlichenberichten wir über neue Entwicklungen, Tools und Trends, stellen etablierte und junge Macher:innen dieser neuen Lösungen vor und ordnen für Sie ein, was all das für das Business in der Medien- und Kommunikationsbranche bedeutet.

vierte Verfahren gegen Google-Mutter Alphabet gestartet. Aktuell droht die Behörde dem Konzern mit der Zerschlagung seines Kerngeschäfts: Werbung im Internet.