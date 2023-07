Diese Woche haben wir wieder spannende Podcast-Empfehlungen für Sie

In "Top of the Pods" stellen wir alle 14 Tage Podcast-Folgen vor, die wir besonders hörenswert finden. Diesmal drehen sich unsere Fundstücke um Twitter, dessen größte Konkurrenz Threads und um die wachsende Relevanz von Social Search, inklusive praktischer Anwendungs-Tipps.

Casa Casi

Haken dran – das Twitter-Update

Webnetz Snacks

Drei Freunde, die sich jeden Samstag bei einem Teller Pasta und einer Flasche Wein über Tech-Themen unterhalten – und ab und zu auch über anderes: Das ist das Grundkonzept des Podcasts "Casa Casi" von Nextpit, einem 2009 gegründeten Tech-Magazin. Bei den Hosts handelt es sich um die beiden Redakteure Carsten Drees und Fabien Röhlinger sowie den Blogger Sascha Pallenberg. Eine Episode – so das Versprechen – dauert nicht länger als das Verspeisen einer guten Portion Pasta. Wobei das wohl relativ zu betrachten ist, denn manch eine Folge hat eine Laufzeit von mehr als einer Stunde. Auch das Restaurant-Feeling ist inzwischen eher ein Randaspekt des Podcasts. Was geblieben ist, sind die lockeren aber dennoch informativen Gespräche über aktuelle Tech-Themen. So auch am vergangenen Samstag, als sich die drei Hosts den neuesten Irrungen und Wirrungen von Twitter-Chef Elon Musk widmeten. Die Folge eignet sich bestens für jeden, der gerade besonders frustriert ist von den strategisch schwer nachvollziehbaren Entscheidungen Musks und diesen mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und wachsender Ablehnung zusieht. Unter anderem sprachen die drei Hosts über die seit Juli geltende Limitierungen der täglich abrufbaren Tweets für User ohne Abo und die Abkehr Twitters vom Verhaltenskodex der EU gegen Desinformation. Auch die jüngst gelaunchte Twitter-Konkurrenz-App Threads aus dem Hause Meta war natürlich Thema. Die drei waren sich einig, dass diese Neuerung Musk nervös gemacht haben dürfte. Daneben gibt die Tatsache, dass Tweets inzwischen mehr als 30 Prozent Sichtbarkeit bei Google eingebüßt haben sollen, den Dreien zu Denken. Hat Elon Musk das einfach nicht bedacht? Und wie werden Twitter-Ultras künftig mit ihrer einstigen Lieblingsplattform umgehen?Da es in der Tech-Szene neben KI gerade kein größeres Thema gibt als Twitter und Threads, ist die Empfehlung dieses Podcasts mehr als naheliegend. Schon seit Elon Musk vergangenen Oktober Twitter gekauft hat, überschlagen sich die Ereignisse – und zwar so sehr, dass sich ein selbsternannter "Nerd vom Dienst" und ein "Internethallodri" dazu berufen fühlen, seit Mitte November an jedem (!) Wochentag in Form eines Podcasts über die Plattform zu sprechen. Während Gavin Karlmeier hauptberuflich als Digitalberater, Autor und Formatentwickler unter anderem für den Deutschlandfunk arbeitet, ist sein Co-Host Dennis Horn als Moderator und Autor tätig sowie als Digitalexperte für die ARD. Da die beiden tagesaktuell senden, ließe sich eigentlich jede der jüngsten vier Folgen von "Haken dran – das Twitter Update" empfehlen, denn sie alle entstanden seit dem Roll-out von Twitters größtem Konkurrenten: Threads. Laut aktuellem Stand weist die App fünf Tage nach ihrem Start bereits 100 Millionen User auf, während die Nutzungszahlen von Twitter parallel sinken. In der gleichen Folge widmen sich die Hosts auch der Problematik von Desinformationen zum Ukraine-Krieg, die bei Twitter zunehmend von verifizierten Accounts verbreitet werden und der Beobachtung, dass Twitter User mit rechtsextremen Inhalten zum Teil öffentliche Unterstützung von Musk erfahren. Schwerpunktmäßig geht es zudem um die Frage, wie groß Threads nach seinem rasanten Erstwachstum noch werden könnte und inwiefern der Digital Markets Act schuld an dem noch nicht erfolgten Start der App in der EU ist.Inga Fromhagen und Nico Loges arbeiten beide für die Agentur Webnetz und veröffentlichen seit Ende April alle 14 Tage eine Podcast-Folge rund um Online Marketing und Trend-Themen aus der Digitalwelt. Dazu laden sie sich stets Expertinnen und Experten aus dem eigenen Team und der Branche ein, mit denen sie etwa über den KI-Hype oder Influencer Marketing sprechen. In der aktuellen Folge geht es um das für Marketer sehr relevante Thema Social Search. Zu Gast ist Marie Stoldt, die bei Webnetz als Social Media Managerin und TikTok-Expertin tätig ist. Sie erörtert, wie sich das Suchverhalten im Internet verändert hat, nachdem Google jahrelang als eine Art "virtuelle beste Freundin" für die meisten unangefochten an erster Stelle der Search Tools stand. Inzwischen jedoch spielen Social Media eine immer größere Rolle beim allgemeinen Online-Nutzungsverhalten und somit auch bei Suchanfragen. Laut Stoldt bedeutet diese Verschiebung eine Riesen-Chance für Unternehmen, um organisch Reichweite zu generieren und ihren Content bei der richtigen Zielgruppe sichtbar zu machen. Denn was könne es für Marken Besseres geben, als wenn schon bei der Suche ein gezieltes Produktinteresse vorhanden ist? Wie es gelingt, bei TikTok auf der hart umkämpften For You Page höher gerankt zu werden und welche Relevanz Keywords dabei zukommt, wird in der Folge in Form von drei praktischen "Snacks" verraten.