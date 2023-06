In "Top of the Pods" stellen wir alle 14 Tage besonders hörenswerte Podcast-Folgen vor. Diese Woche haben wir gleich drei Neuheiten im Gepäck: Heise, OMR und 1Life haben neue Podcast-Formate auf den Weg gebracht, die sich der deutschen Gründerlandschaft, Elon Musk und dem Hypethema Künstliche Intelligenz widmen.

Erst vor Kurzem hat Heise Medien sein Podcast-Portfolio um gleich zwei neue Formate erweitert: TNBT – The Next Big Thing und KI Update. Mit letzterem geht Heise der Frage nach, wie schlau Künstliche Intelligenz wirklich ist und was generative KI für unsere Arbeit, Freizeit und Gesellschaft bedeutet. Montags bis donnerstags liefern die Macherinnen und Macher hinter dem KI-Update-Podcast mit Unterstützung von The Decoder ein kurzes zehnminütiges Update zu den wichtigsten KI-Entwicklungen. Freitags vertieft das Format die verschiedenen Aspekte der KI-Revolution. Neben neuen KI-Werkzeugen, die darin vorgestellt werden, diskutieren auch führende Expertinnen und Experten aus der Branche regelmäßig über Technik, Politik sowie Recht und Gesellschaft. In der aktuellsten Folge geht es unter anderem um

OMR Rabbit Hole

Zalando, Hellofresh, StudiVZ oder Jamba!: Fast jeder in Deutschland hat mindestens von einem der Unternehmen schon mal gehört. Was aber die Wenigsten wissen: Hinter all diesen Marken stecken drei Brüder aus Köln - die Samwers. In insgesamt zehn Folgen beleuchtet Podcast-Host Florian Rinke die Geschichte vom Aufstieg des Brüder-Trios Marc, Oliver und Alexander Samwer und die Entstehung des Berliner Start-up-Ökosystems. Die ersten beiden Folgen sind bereits auf allen bekannten Podcast-Plattformen abrufbar. 1Live-Podcast-Serie: "Die Elon Musk Story" Er gilt als Tech-Visionär, exzentrischer Unternehmer und knallharter Geschäftsmann: Kaum jemand polarisiert in der Öffentlichkeit so sehr wie Tesla-Chef Elon Musk. Ihm hat der Hörfunksender 1Live eine neue Podcast-Serie gewidmet, die sich damit beschäftigt, wer wirklich hinter der teils inszenierten Figur steckt und was ihn persönlich abtreibt. Darin erzählen die Hosts Christian Schiffer und Sarah Kriesche in fünf Teilen die Geschichte des problematischen Aufstiegs von Elon Musk und sprechen mit alten Weggefährten und Insidern. Das Besondere: Unterstützt werden sie dabei durch den sogenannten Muskbot - einer KI-generierten Computerstimme, die so klingt wie Musk selbst. Die ersten drei Folgen sind bereits auf allen gängigen Portalen verfügbar.

Mit dem OMR Podcast hat das Hamburger Medienunternehmen einen der erfolgreichsten deutschen Wirtschaftspodcasts mit mehr als 80.000 Hörerinnen und Hörern pro Folge etabliert. Nun erweitert Philipp Westermeyer sein Portfolio um den Rabbit Hole-Podcast - das erste Storytelling-Format unter der Dachmarke OMR. Mit der mehrteiligen Podcastreihe werden nun staffelweise die spannendsten Geschichten aus der deutschen (Digital-)Wirtschaft aufbereitet.