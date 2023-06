Horizont

In "Top of the Pods" stellen wir alle 14 Tage besonders hörenswerte Podcast-Folgen vor. Diese Woche haben wir einen bunten Strauß von Trendthemen: Es geht um User Generated Content, KI basierte Werbeproduktion und die knifflige Frage, wie aus Klimazielen bei Nestlé konkrete Unternehmenspolitik wird.

Influence by Design "Was haben ChatGPT und User Generated Content gemeinsam?" Der Podcast Influence bei Design will die persönliche Geschichte von Influencern zeigen und die aktuellen Themen dieser Marketingszene diskutieren. In der aktuellen Folge ist Jo Witte, die Chefin der Agentur Social Heaven zu Gast, um die Stärken von User Generated Content im Vergleich zu klassischen Influencer-Partnerschaften zu diskutieren. Wittes Kernthese ist dabei, dass es wenig sinnvoll ist, für User Generated Content mit klassischen Influencern zusammenzuarbeiten.

Der Podcast Influence bei Design will die persönliche Geschichte von Influencern zeigen und die aktuellen Themen dieser Marketingszene diskutieren. In der aktuellen Folge ist Jo Witte, die Chefin der Agentur Social Heaven zu Gast, um die Stärken von User Generated Content im Vergleich zu klassischen Influencer-Partnerschaften zu diskutieren. Wittes Kernthese ist dabei, dass es wenig sinnvoll ist, für User Generated Content mit klassischen Influencern zusammenzuarbeiten.



Bei der Entwicklung des User Generated Content der Creators ist dabei der Einsatz von generativer KI ein logischer Schritt. Im Podcast skizziert die Agenturchefin, wie sich die Produktion von User Generated Content verändern und welche Veränderungen das für die Werbebranche als Ganzes haben könnte. Picobello "Unsere Zukunft mit AI" Hinter dem 14-täglich erscheinenden Podcast stecken zwei selbsterklärte "Werbedullis": Der Fotograf Marco Justus Schöler und der ehemalige Producer Hagen Schäfer. Normalerweise plaudern sie über klassische Themen der Werbe-, Film- und Fotoproduktion. Aber zum Auftakt der dritten Staffel beschäftigt sich das Moderatoren-Duo mit den Folgen der generativen KI für das Produktionsgeschäft. Dazu haben sie sich als Gast Jacques Alamo, Head of Innovation bei Youknow, eingeladen. Alamo bietet unter anderem Schulungen und Workshops für internationale Werbeagenturen zu dem Thema KI.



Im Mittelpunkt der Folge steht die große Frage, wie die Zusammenarbeit von Mensch und KI in der Zukunft aussehen und wie konkret die Rollen verteilt sein können? Dabei wurde es durchaus richtig emotional bei der Frage, wie man sicherstellen kann, dass künstliche Intelligenz in der Kreativwirtschaft nicht zu einer Verarmung der menschlichen Kreativität führt. Steuern wir auf ein Untergangsszenario zu oder auf eine neue Welt im Web 3.0? Endgültige Antworten kann die Folge nicht liefern und will sie wohl auch nicht, aber dafür sehr viel Inspirationen und Stoff zum Nachdenken. HORIZONT Lovebrands "Warum für Anke Stübing Zertifikate keine Lösung sind" In der aktuellen Folge des Lovebrands-Podcasts gibt Anke Stübing, Head of Corporate Social Responsibility bei Nestlé Deutschland, einen konkreten Einblick in die komplexen Abläufe, die hinter den Klimaversprechen großer Markenhersteller stehen. Nestlé selbst hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 die "grüne Null" zu erreichen. Aber das ist leichter gesagt als getan: Denn auf dieser Reise ist für Stübing der Weg über Klimazertifikate keine Option. Der Schwerpunkt soll stattdessen die Reduktion von Emissionen sein.

