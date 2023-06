Diese Woche haben wir wieder spannende Podcast-Empfehlungen für Sie

In "Top of the Pods" stellen wir alle 14 Tage Podcast-Folgen vor, die wir besonders hörenswert finden. Diesmal steht vor allem das Überthema KI im Mittelpunkt und es wird über die Vor- und Nachteile virtueller Influencer gesprochen.

Zurück zur Zukunft

Twelve Cast Podcast

Im Grunde bietet sich für Marketing- und Tech-Interessierte jede Folge des Doppelgänger-Podcasts zum Hören an. In der Episode vom vergangenen Samstag geht es zunächst um einen technischen Twitter-Fail rund um den umstrittenen US-Präsidentschaftskandidaten Ron DeSantis und um die Veröffentlichung von Tesla-Akten durch das Handelsblatt, in denen neben den Gehältern der Angestellten auch diverse Zwischenfälle mit dem Autopiloten von Tesla dokumentiert sind. Im Anschluss streifen Glöckler und Klöckner eine weitere Firma aus dem Kosmos von Elon Musk, Neuralink, sprechen in diesem Zusammenhang aber primär über die Frage, ob Künstliche Intelligenz erst zum Katalysator und dann zur Gefahr für Big Tech wird. Im weiteren Verlauf erörtern sie die aktuellen Aktienkurse der Tech-Firmen Zoom, Snowflake, UiPath und Digital Turbine und Klöckner stellt die gewagte Prognose, dass Nvidia in den nächsten Jahren eins der drei größten Unternehmen der Welt werden wird. Außerdem geht es noch darum, wie LinkedIn bei Fake Profilen und Bots aufgeräumt hat und um die aktuellen Klarna-Quartalszahlen. Wie immer bei den Doppelgängern also ein schöner Tech-Rundumschlag.Die Berliner Tech-Profis Agnieszka M. Walorska und Alexander Braun beleuchten bereits seit 2019 immer dienstags die wichtigsten Entwicklungen in der Branche und ordnen deren gesellschaftlichen Impact ein. 2011 gründeten sie die Digitalstrategieberatung Creative Construction, die 2020 von der Technologie- und Managementberatung Capco übernommen wurde. Ebenso wie der Doppelgänger-Podcast lässt sich auch "Zurück zur Zukunft" ganz grundsätzlich als Audio-Format für alle Marketing-Fachleute empfehlen, die alle relevanten Tech-News im Blick behalten wollen.Auch Walorska und Braun widmen sich in ihrer neuesten Folge schwerpunktmäßig unter anderem Nvidia und Elon Musk, weshalb wir zugunsten der Themenvielfalt an dieser Stelle stattdessen die vorherige Episode 219 zum Hören empfehlen. Denn auch darin geht es um spannende Aspekte, angefangen mit einer Senatsanhörung des Open AI-Gründers Sam Altman, der eine Regulierung von KI-Modellen sowie eine Risikoeinstufung fordert, ähnlich wie die EU. Die Hosts erläutern, welche Strategie dahinter stecken dürfte, bevor Walorska von ihren Erfahrungen mit der Browsing-Funktion von ChatGPT berichtet, die Live-Daten aus dem Web einschließt und die Einsatzmöglichkeiten der KI dadurch erweitert. Auch eine ChatGPT-App gibt es bereits, die allerdings in Europa noch nicht nutzbar ist. Weiterhin geht es in der Folge um die KI Drag-GAN, mit der Bilder besser denn je manipuliert werden können sowie den großen Einfluss von KI auf die Musik-, Hörbuch- und Filmindustrie. Wie Spotify damit umgeht und welche Neuerungen Apple bei seinem Developer-Event im Juni ankündigen könnte und wie Meta versucht, von Twitter zu profitieren, besprechen die beiden Hosts ebenfalls.Das Thema virtuelle Influencer wird im Zuge des Aufschwungs von KI immer größer. Viele Fachleute sind überzeugt, dass es sich bei dem Phänomen keineswegs um einen kurzlebigen Trend handelt, sondern um eine dauerhafte Entwicklung in Social Media, die auch für Unternehmen extrem interessant und wichtig zu beobachten ist. Genau darüber spricht Benjamin Majeron, Head of Digital bei Serviceplan PR & Content, in der aktuellen Folge des Twelve Cast mit seinen Gästen Niat Asfaw Graça, General Manager von Serviceplan Bubble, und Jörg Zuber, Creative Director und Schöpfer der virtuellen Influencerin Noonoouri. Der Serviceplan-Podcast erscheint in unregelmäßigen Abständen seit Anfang 2022 und bietet führenden Branchenköpfen sowie Meinungsmachern aus der Kommunikationsbranche eine Bühne.