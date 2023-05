Horizont

Diese Woche haben wir wieder spannende Podcast-Empfehlungen für Sie!

In "Top of the Pods" stellen wir alle 14 Tage Podcast-Folgen vor, die wir besonders hörenswert finden. Dieses Mal geht es schwerpunktmäßig um die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Marketing, die Forderung nach politischen Regularien und das autonome KI-Tool Auto-GPT.

1. AI4Democracy Ende April hat der Kommunikationsberater Cosmonauts & Kings u nter dem Namen AI4Democracy den weltweit ersten komplett KI-generierten Podcast ins Leben gerufen. Von der Moderation über die Skripte bis hin zu den Stimmen kommt darin alles von einer Künstlichen Intelligenz. In der aktuellen Folge Nummer 3 diskutiert Neil King, ein Avatar, der als Moderator in Erscheinung tritt, die Vorteile und Potentiale sogenannter KI-Agenten wie Auto-GPT. Im Gegensatz zu auf Interaktion ausgelegten Textgeneratoren wie ChatGPT, der für jede Aufgabe manuelle Befehle erfordert, weist Auto-GPT sich selbst neue Ziele zu, an denen gearbeitet werden soll, ohne dass zwingend menschliche Eingaben erforderlich sind. Auto-GPT ist in der Lage, seine eigenen Eingabeaufforderungen als Reaktion auf neue Informationen zu erstellen und auszuführen. Konkret gibt die Folge praktische Tipps zur Verbesserung der politischen Kommunikation mithilfe von KI.

2. "Listen & Grow" "Einen Monat Urlaub – und dann ersetzt AI meinen Job": So lautet der vielsagende Titel der aktuellen Folge des HubSpot-Podcasts "Listen & Grow". Darin berichtet Jennifer Lapp, SEO Team Lead bei HubSpot, Podcast-Host Janina Jechorek von ihrem einmonatigen Sabbatical, der Planung, der Nachbereitung - und dem Schock, als sie bei ihrer Rückkehr mit der Diskussion konfrontiert wurde, ob Künstliche Intelligenz ihren Job und den ihrer Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketing übernehmen kann. Hinter "Listen & Grow" verbirgt sich ein Business-Podcast der Marketing-Plattform HubSpot, der jede Woche Themen rund um Marketing, Vertrieb, Service und CRM beleuchtet. Die erste Folge ist im April 2020 erschienen, damals noch unter dem Namen "Digital Helpdesk".

