Wir haben wieder aktuelle Podcast-Tipps für Sie.

In "Top of the Pods" stellen wir alle 14 Tage Podcast-Folgen vor, die wir besonders hörenswert finden. Diese Woche geht es um Tech-Emotionen sowie ein Heidelberger Start-up, das mit seinem Textgenerator ChatGPT Konkurrenz machen will.

Saatkorn Podcast

Employer Branding, Recruiting, Human Ressources, Start-ups und New Work: Das sind die Themenfelder, mit denen sich der Podcast Saatkorn beschäftigt. Die erste Folge ging Ende 2019 live, seitdem gibt es jeden Freitag eine neue Episode, in denen Blogger und Podcaster Gero Hesse immer spannende Gäste zum Talk lädt. In der Podcastfolge #272 spricht Hesse mit einer besonderen Vertreterin von "Women in Tech": Kenza Ait Si Abbou . Von 2018 bis 2021 war die Ingenieurin als Senior Managerin für Robotik und Künstliche Intelligenz für die Deutsche Telekom tätig, jetzt ist sie Leitende Managerin im Bereich KI bei IBM Deutschland. Darüber hinaus hat die gefragte Keynote-Speakerin und Spiegel-Bestseller-Autorin im März dieses Jahres ihr drittes Buch "Menschenversteher - Wie Emotionale Künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert" veröffentlicht, in dem sie der wachsenden Bedeutung und dem Einfluss von Künstlicher Intelligenz bei der Erkennung und Nutzung menschlicher Emotionen auf den Grund geht. Im Podcast erzählt sie unter anderem davon, wie die Idee zu diesem Sachbuch entstanden ist, warum man keine Angst vor technologischem Fortschritt haben sollte und thematisiert gemeinsam mit Hesse auch den Hype rund um ChatGPT. Wer sich für Kenzas Arbeit und ihre Themen interessiert, der sollte sich ihre Keynote zum Thema "Open your mAInd" am 7. Juni auf dem RC23 Festival in Berlin nicht entgehen lassen.

Fascination Unlimited by Syzygy Um Emotionen und Technologie geht es auch in der jüngsten Podcastfolge von Um Emotionen und Technologie geht es auch in der jüngsten Podcastfolge von Fascination Unlimited . Seit 2021 ist Franziska von Lewinski Chefin der Digitalagenturgruppe Syzygy. Und seit Juli 2022 geht die gelernte Bauingenieurin und Ex-Vorstandsmitglied bei Fischer-Appelt als Podcast-Host Themen rund um Roboter, Künstliche Intelligenz und Digitales auf den Grund. Dafür lädt sie regelmäßig interessante Interview-Partnerinnen und -Partner aus der Agentur- und Start-up-Szene zum Gespräch. Mit Pamela Pavliscak hat sich von Lewinski mit einer Emotionsgrafikerin und Designforscherin ausgetauscht, die sich auf emotionale, intelligente Technologie, Empathieforschung und Affective Computing spezialisiert hat. Und das alles mit dem selbsterklärten Ziel: Technologie menschlicher zu machen. "Kann Technologie menschlich sein? Nein. Aber kann sie verstehen, was wir fühlen? Und in bestimmten konstruierten Kontexten hilfreich sein? Ich denke: ja!" Mit diesen Worten eröffnet Pavliscak die Podcastfolge und weist damit auf die vielen Menschen angsteinflößende Vorstellung hin, dass Künstliche Intelligenz unsere Emotionen vielleicht bald verstehen und nachahmen kann. Mit Franziska von Lewinski spricht die Futuristen ebenfalls daüber, wie positive Technologie Emotionen auslösen und sogar negativen Emotionen entgegenwirken kann.