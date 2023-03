Horizont

In unserem neuen Format "Top of the Pods" stellen wir regelmäßig aktuelle Podcast-Folgen vor, die wir besonders hörenswert finden. Und diese Woche geht es um drei sehr unterschiedliche Beispiele, die zeigen, wie digitale Technologien etablierte Geschäftsmodelle disruptieren - aber eben auch manchmal an ihren ambitionierten Zielen scheitern können.

