Joli Berlin nimmt für uns 3 TikTok-Kampagnen genauer unter die Lupe.

In unserem Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden die Commercials dieses Mal von den beiden Joli Berlin Managing Partners Lina Arnold und Jonas Kunow.

Funny Frisch setzt mit ihrer #FlavorDichFunny Kampagne auf TikTok neue Maßstäbe. In Zusammenarbeit mit bekannten TikTok-Stars wie @videozeugs @marekfritz und @_keanurapp_ wurden nicht nur besondere Chips-Sorten wie Chili Cheese Fries und Pickles & Herbs hervorgebracht, sondern auch die Bindung zwischen Marke, Creator:innen und TikTok-Nutzer:innen gestärkt. Vor allem die kontinuierliche Einbindung der Community in den Entstehungsprozess der Chips hat dabei geholfen, einen anhaltenden Buzz rund um die neuen Sorten und Funny Frisch zu kreieren.Dieses kreative Konzept ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Unternehmen und Creator:innen gemeinsam eine erfolgreiche Kampagne umsetzen und mit ihren Communities neue Produkte entwickeln können. Wir lieben die unkomplizierte, aber doch originelle Herangehensweise der Kampagne und die starke Bindung, die sie zwischen den Creator:innen, der Community und der Marke aufbaut. Die Zusammenarbeit mit den TikTok Nutzer:innen verleiht der Marke Glaubwürdigkeit und Vertrauen, stärkt die Markenpräsenz und zeigt mehr als deutlich, wie wichtig es ist, die Community auf TikTok aktiv mit einzubeziehen.Die #ErleichtereDeinenAlltag Kampagne von Microsoft erzielte im Dezember 2022 und Januar 2023 großen Erfolg auf TikTok in Deutschland. Mit der Zusammenarbeit von 20 TikTok-Creator:innen aus den Bereichen Familie, Comedy und Lifestyle, wurde die Aufmerksamkeit auf die Microsoft-Produkte und das Betriebssystem Windows 11 gelenkt. Der Content von bekannten Persönlichkeiten wie @lewinray und @onkelbanjou sowie anderen Microsoft-Nutzer:innen sorgte für eine bunte Mischung aus unterhaltsamen und emotionalen Inhalten. Durch diese ansprechenden Inhalte wurde das Interesse der TikTok-Community geweckt und ein bleibender Eindruck hinterlassen. Mit der Kampagne konnte Microsoft trotz starker Konkurrenz, insbesondere in den Bereichen Twitch und Gaming, seine Relevanz hervorheben.Gemäß dem Motto #ErleichtereDeinenAlltag entstand Content in verschiedenen Themenbereichen: Easier to be productive, Easier to use, Easier to stay safe und Accessibility! Dank der kreativen Konzepte und der gestalterischen Freiheit der Content-Creator:innen wurden sämtliche Alleinstellungsmerkmale von Microsoft umfassend präsentiert.

Aldi Nord: Jeremy Fragrance verführt mit Brotduft

Aldi Nord

Aldi Nord überrascht TikTok Nutzer:innen zum Valentinstag mit ihrer "Backfrisch – fragrance for everyone" Kampagne. Fast schon wie in einem dramatischen Theaterstück, wird das Backwarensortiment von Aldi Nord zusammen mit dem weltbekannten Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance inszeniert. Die Deutschen lieben Brot und TikTok Nutzer:innen diese Kampagne. Am Strand, oberkörperfrei und mit einem galoppierenden Schimmel - analog zu Jeremys TikTok-Content und seiner Passion für Düfte bricht diese unkonventionelle Kampagne mit dem, was wir sonst von TikTok kennen und zeigt, dass es sich lohnt, mutig zu sein und sich selbst als Marke nicht immer zu ernst zu nehmen.Die Kampagne wurde im TV und diversen Social-Media-Plattformen erweitert und auf TikTok durch weitere Content Pieces, wie Behind The Scenes und nativen Content Creations von Jeremy unterstützt. Wir sind überzeugt von der ungewöhnlichen Kombination aus verführerischer Parfüm-Ästhetik und bodenständiger Brotliebe. Mit Selbstironie und originellem Ansatz die Norm brechen, liegt zudem voll im Trend, bleibt in Erinnerung und sorgt für Gesprächsstoff. Co-Creation at its best!