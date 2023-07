Künstliche Intelligenz

So sollten sich Unternehmen auf den EU AI Act vorbereiten

Vermutlich am 1. Januar 2026 wird der EU AI Act in Kraft treten. Alle Unternehmen, die Künstliche Intelligenz einsetzen, sind davon betroffen und sollten bereits jetzt Vorbereitungen treffen. Denn am Regelwerk wird sich nicht mehr viel ändern …