Anhaltendes Wachstum

Deutsche Telekom will operativen Gewinn dieses Jahr weiter steigern

Die Deutsche Telekom will dieses Jahr noch mehr verdienen. Der operative Gewinn inklusive Leasingkosten solle im laufenden Jahr um vier Prozent auf fast 41 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mit. 2022 steigerte die …