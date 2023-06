IMAGO / Hasenkopf

2022 gewann Novak Djokovic zum siebten Mal in Wimbledon. Wer in diesem Jahr die besten Chancen auf den Sieg hat, will IBM mittels KI analysieren

Beim Tennisturnier in Wimbledon setzt Technologie-Partner IBM auch Generative AI ein. Damit werden Highlight-Videos automatisch kommentiert – mit einer künstlichen Stimme.

Seit über 30 Jahren ist der US-Konzern IBM der offizielle Technologie-Partner von Wimbledon, dem prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt