Samsungs Weg in die neue TV-Ära

© Samsung

Samsung stellt auf der IFA den neuen TV QLED 8K vor

TV-Geräte-Marktführer

bringt in diesem Jahr seinen ersten Fernseher mit der extrem hohen 8K-Bildauflösung auf den Markt und präsentiert ihn dieser Tage in Berlin. Erste Modelle sollen ab Oktober in Deutschland in den Handel kommen, kündigte der südkoreanische Elektronikkonzern am Donnerstag



an. Ein integrierter Prozessor soll dabei mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auch schlechte Ausgangssignale etwa der TV-Sender optimieren.





8K-Displays haben vier Mal mehr Bildpunkte als das heute gängige Ultra-HD und 16 Mal mehr als bei Full-HD. Bisher gibt es kaum Inhalte in dieser Auflösung.

Samsung

geht dennoch davon aus, dass sich die 8K-Technologie schnell im Markt etabliert. Vor allem die japanischen Elektronik-Hersteller wollen die Olympischen Sommerspiele in Tokio nutzen, um 8K populär zu machen.





Eine IFA ohne neue Samsung-Fernseher wäre keine richtige IFA. Der