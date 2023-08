Ende der Third-Party-Cookies

Erfolgreiche Daten- und Login-Strategien - aber wie?

First Parties sind King - das ist das neue Credo in der Werbebranche. Third-Party-Cookies sind spätestens Ende 2023 Geschichte, wenn auch Google nachzieht und diese verbietet. Worauf es für die First Parties schon jetzt ankommt, erklärt NetID-CEO …