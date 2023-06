Steigerung der wirtschaftlichen Leistung

McKinsey-Studie sieht Milliardenpotenzial für ChatGPT & Co

In der Debatte über Künstliche Intelligenz rücken immer stärker die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von ChatGPT & Co. ins Visier. Die Forscher von McKinsey sehen großes Potenzial, um die wirtschaftliche Leistung in etlichen Branchen zu steigern …