Gegründet wurde das Unternehmen Anfang 2017 von Felix Belau, Dominik Grusemann und Felix Schröder. Über die Plattform der Münchner, an der unter anderem Axel Springers Accelerator Plug&Play investiert ist, können Unternehmen - speziell aus dem E-Commerce-Bereich - Chat-Kampagnen erstellen und so beispielsweise auf Kundenfang gehen.



Der Chat wird als Marketingkanal immer wichtiger - nicht zuletzt Whatsapp hatte erst vor wenigen Wochen angekündigt, seinen Messenger künftig für große Firmen zu öffnen, um im großen Stil direkt mit Kunden kommunizieren zu könnenn. Zu den ersten Unternehmen, die den neuen Dienst "Whatsapp Business API" in Anspruch nehmen, gehören die Fluggesellschaften KLM und Singapore Airlines, das Online-Reiseportal Booking.com, die Einkaufsplattform Wish sowie der Fahrdienstleister Uber. Online-Händler können über die Schnittstelle beispielsweise die Kunden in Echtzeit über den Verlauf der Paketzustellung informieren.







Felix Schröder, Mitgründer und CEO von Chatchamp, erklärt das Geschäftsmodell des Start-ups gegenüber HORIZONT Online wie folgt:



