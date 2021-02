© imago images / ZUMA Wire Twitter schaltet seine Funktion "Spaces" für mehr Nutzer frei, um sich mit der Drop-in-Audio-App Clubhouse zu messen

Beim Twitter-Dienst "Spaces" können ähnlich wie bei Clubhouse die App-Nutzer in einem virtuellen Audio-Raum zusammenkommen und sich unterhalten. Da Clubhouse seit einigen Wochen einen so großen Hype erlebt, will Twitter die Entwicklung seines Konkurrenzprodukts nun schneller vorantreiben. Auch Facebook hat inzwischen eine Clubhouse-ähnliche Anwendung in Auftrag gegeben, wie am Mittwochabend bekannt wurde.