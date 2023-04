Susanne Mostertman, EMEA Head of Mid-Market and Small Business (SMB) Sales Reddit

Seit seinem Europastart vor drei Jahren hat die Online-Community Reddit ihren Vermarktungsapparat kräftig ausgebaut. Jetzt eröffnet ein Sales Hub für die Region EMEA, der als Ansprechpartner für Werbepartner in Europa, Mittlerer Osten und Afrika dienen soll. Leiterin ist Susanne Mostertman.

Das neue Hauptquartier ist die Konsequenz aus dem Wachstum der Organisation: In den den vergangen Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter in den Sales-Teams verzehnfacht, sodass die europäische Marketingorganisation Reddits mittlerweile das größte Team außerhalb der USA ist.

Das neue Hauptquartier in Amsterdam soll das Geschäft in Kontinentaleuropa bündeln und wird mit mehr als 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus über zehn europäischen Ländern besetzt sein. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem andere digitale Plattformen ihre Team-Größen drastisch reduzieren oder wie im Fall von Twitter gleich ganze Teams in der Kundenbetreuung streichen.An der Spitze der neuen Organisation steht Susanne Mostertmann, EMEA Head of Mid-Market and Small Business (SMB) Sales. Ihr untersteht neben dem Vertriebsteam auch das EMEA Ads Engineering Team. In beiden Geschäftsbereichen sollen die Team-Größen noch bis Ende 2023 deutlich wachsen.

Mostertman: "In diesem neuen Kapitel für Reddit in Europa konzentrieren wir uns auf die Teams und Ressourcen, die für unsere wachsende Anzahl von Werbetreibenden in der Region am besten sind."