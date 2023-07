IMAGO/Zoonar

Die Deutschen sind eine Gaming-Nation - doch auf welchen Geräten wird am meisten gespielt?

Die Gaming-Industrie boomt – und ein Ende ist nicht in Sicht. Doch welche Geräte und Plattformen nutzen die Deutschen beim Gamen eigentlich am liebsten? Das hat der Verband Game zusammen mit Marktforscher GfK und Data.ai jetzt in einer Umfrage untersucht. Das Kernergebnis: Am meisten wird auf dem Smartphone gezockt.

Insgesamt 22,8 Millionen deutsche Gamerinnen und Gamer nutzen ihre Smartphones für Spiele. Das sind zwar etwa 700.000 weniger Menschen als im Vorjahr, reicht aber immer noch klar für die Spitzenposition. Auf Platz zwei landen die Konsolen (18,9 Millionen), die im vergangenen Jahr 1,1 Millionen Neue Zockerinnen und Zocker angezogen haben. Auch der PC verzeichnet einen deutlichen Rückgang von 1,4 Millionen Menschen. Mit einer Gesamtzahl von 12,9 Millionen Spielerinnen und Spielern liegt er aber immer noch auf Rang drei, gefolgt vom Tablet auf Platz vier (10,2 Millionen).

Auch unter den Geräten, die mit Games den meisten Umsatz generieren, liegt das Smartphone mit einem Gesamtumsatz von 2,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ganz vorne. Der Umsatz mit Spielekonsolen belief sich auf rund 2 Milliarden Euro, der PC-Umsatz erreichte rund 1,6 Milliarden Euro. Die Marktmodelle unterscheiden sich zwischen den Plattformen dabei erheblich, wobei fast 99 Prozent der Verkäufe von Smartphone-Spielen auf In-App-Käufe zurückzuführen sind. Im Gegensatz dazu stammen auf PCs 70 Prozent des Umsatzes aus In-App-Käufen, auf Spielekonsolen sind es nur 29 Prozent. Spielekäufe und Online-Gaming-Dienste (wie etwa Abos), sind auf PCs und Spielekonsolen stärker vertreten und machen 41 Prozent beziehungsweise 31 Prozent des Umsatzes aus.

"Die typische Gamerin oder den typischen Gamer gibt es nicht. Allein der Blick auf die Plattformnutzung zeigt die große Vielfalt der Millionen Spielenden in Deutschland", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des Game Verband der deutschen Games-Branche. "Das Smartphone bleibt dank der guten Zugänglichkeit und der enormen Spiele-Auswahl weiter die meistgenutzte Spieleplattform. Und doch beobachten wir in den vergangenen drei Jahren eine immer weiter steigende Anzahl der Konsolenspielenden in Deutschland. Nicht zuletzt liegt das an der inzwischen deutlich besseren Verfügbarkeit der Geräte im Handel. Außerdem stehen den Konsolenfans immer mehr Möglichkeiten zur Verfügung, uneingeschränkt Spiele zu genießen – zum Beispiel in Form von Gaming-Abos mit Zugang auf große Spielebibliotheken oder Cloud-Gaming."