1,99 Dollar für 100 GB. Alle bestehenden 1-TB-Abos für Google Drive werden ohne Zusatzkosten auf 2 TB erweitert. Es ist Medienberichten zufolge davon auszugehen, dass die Preise ohne Anpassung für den deutschen Markt übernommen werden.



Desweiteren ist in Google One eine Familienoption enthalten, die es Nutzern ermöglicht, den Speicher mit bis zu fünf weiteren Personen zu teilen. Außerdem sollen Google-Experten künftig einen direkten Support ermöglichen und bei Fragen in einem Chat für den Anwender zur Verfügung stehen.

Drive-Speicheraboswerden das Rebranding in den kommenden Wochen zu sehen bekommen.





Mehr zum Thema Europachef Sébastien Marotte im Interview Wie Google den Cloud-Vorsprung von Amazon und Microsoft aufholen will Im hart umkämpften Cloud-Markt befindet sich Google in der ungewohnten Rolle eines Herausforderers, der versucht, den Vorsprung der Marktführer Amazon und Microsoft aufzuholen. Google-Cloud-Europachef Sébastien Marotte erklärt im Interview wie das gelingen soll. Immer mehr große Unternehmen verlegen ihre Arbeitsprozesse in die Datenwolke, etwa der Düsseldorfer Handelsriese Metro. Im hart umkämpften Markt der Cloud-Anwendungen befindet sich Google allerdings in der ungewohnten Rolle eines Herausforderers, der versucht, den Vorsprung der Marktführer Amazon (AWS) und Microsoft (Azure) aufzuholen. ron

Für Geschäftskunden der G Suite bleibt hingegen alles beim Alten. Bei der G Suite handelt es sich um ein Paket von Software-Werkzeugen, mit denen Googles Cloud-Kunden etwa ihre Mails verwalten, Dokumente bearbeiten und Videokonferenzen organisieren. Google Drive ist ein Teil der G Suite. Mit seinen Cloud-Angeboten für Geschäftskunden generiert Google mittlerweile rund eine Milliarde Euro.

In Google One können Nutzer ihren Speicherplatz, der etwa für Gmail, Fotos und Videos benötigt wird, an einem Ort verwalten. Kostenpflichtige Abos werden erhältlich sein abNutzer eines kostenpflichtigen