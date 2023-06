Google

Chrome-Expertin Lidia Schneck: „Publisher können die Topics API nutzen, um ihre First-Party-Daten und kontextbezogenen Daten um Cross-Site-Signale zu ergänzen, die aber nicht Cookie- oder ID-basiert sind."

Google treibt die Entwicklung von Post-Cookie-Lösungen im Chrome-Browser voran. Demnächst sollen drei APIs für Targeting, Remarketing und Erfolgsmessung allgemein nutzbar sein. Werden Werbungtreibende und Agenturen darauf anspringen?

So langsam wird’s ernst: In einem Jahr will Google die umstrittenen Third-Party-Cookies aus dem Chrome-Browser verbannen und damit ihren endg&uu