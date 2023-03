HORIZONT

Es heißt in der Diskussion um generative KI immer, "der Output ist nur so gut wie das Briefing". Aber wie promptet man am besten und effizientesten bei der Arbeit mit KI-Tools? Und wie reduziert man dabei die "Halluzinationen", die bei manchen KI-Programmen auftreten können. Martin Biela und Tobias Suppan von der Digitalagentur MRM liefern konkrete Tipps.

Angesichts der sich ständig verändernden Technologielandschaft, in der jede Woche neue KI-Tools auf den Markt kommen oder verbessert werden