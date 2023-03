Die von Elon Musk angekündigten Einschränkungen für Twitter ohne Abo fallen nun doch weniger drastisch aus

Kurz nach Bekanntgabe von Einschränkungen für die kostenlose Nutzung von Twitter hat sich Besitzer Elon Musk in einem wichtigen Punkt korrigiert. Dabei geht es darum, wessen Tweets in den von Software zusammengestellten "Für dich"-Feed kommen dürfen.

In seinem ursprünglichen Tweet in der Nacht zum Dienstag schrieb Musk, dass in dem Bereich vom 15. April an nur Beiträge zahlender Abo-Kunden auftauchen werden. Keine 24 Stunden später stellte er nun klar: "Vergaß zu erwähnen, dass Accounts, denen man folgt, auch in "Für dich" sein werden." Schließlich wollten Nutzer ja ausdrücklich Tweets dieser Accounts lesen.