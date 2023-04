Das Hauptquartier von Bytedance in Peking

Die aus China stammende Konzernmutter der populären Kurzvideo-App Tiktok hat das vergangene Jahr laut Medienberichten mit einem Umsatzsprung abgeschlossen. Die Erlöse von Bytedance seien 2022 um mehr als 30 Prozent auf über 80 Milliarden Dollar gestiegen, berichten The Information und Bloomberg.

Bytedance habe die Zahl in einem Schreiben an seine Investoren genannt, berichtete Bloomberg am Montag . Bytedance ist nicht an der Börse notiert und muss keine Geschäftszahlen veröffentlichen.