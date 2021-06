Nach Österreich folgt nun die Schweiz.hat miteine umfassende Kooperation geschlossen. Dazu wird die Schweizer Vermarktungsspezialistin die Conative-Technologie der Karlsruher in ihr Media-Setup integrieren.Diese ermöglicht eine KI-basierte, automatisierte dynamische Media- und Creative-Optimierung in Echtzeit, die auf redaktionellen Umfeldern hochskalierbar ausgespielt außergewöhnlich hohe Performance-KPIs bieten soll. Die jetzt erstmals im Medienportfolio von Ringier Advertising buchbaren Premium-Markenkommunikations-Lösungen beinhalten Werbeformen mit Multimedia- und Interaktionselementen. Dazu zählen auch integrative Video-Werbeformate, mit denen sich etwa Social-Media-Kampagnen auf redaktionelle Content-Seiten verlängern lassen sollen.Beide Partner sehen in der jetzt vereinbarten Zusammenarbeit umfangreiche Synergieeffekte und Erfolgspotenziale: „Der Einsatz der Conative-Technologie auf unserem Premium Portfolio ist für alle Seiten äußerst gewinnbringend: Publishern eröffnen wir neue und attraktive Vermarktungsmöglichkeiten ihrer Medienangebote im InFeed-Segment und mit optimal zu ihren redaktionellen Umfeldern passenden werblichen Inhalten", sagt, Director Reach Sales, Ringier Advertising. Und weiter: " Werbekunden können Kampagnen KI-basiert noch zielgruppenrelevanter und effizienter als bisher ausspielen und on the flight optimieren, was im Ergebis zu überdurchschnittlichen Leistungswerten führt.", Geschäftsführer Define Media, erwartet, dass Marketing künftig noch interaktiver angelegt sein wird. "Der digitale Kanal als flexibelstes und dialogstärkstes Medium wird dadurch weiter massiv an Bedeutung gewinnen, vorausgesetzt, Online wird weiter in Formaten und Lösungen gestärkt, die das Beste aus beiden Welten verbinden: Seriosität, Vertrauen, Dialog und die Chance zur echten direkten Interaktion."Zu den Kunden von Define Media zählen unter anderem Werbungtreibende wie Bosch, Lego, Procter&Gamble und Weleda.