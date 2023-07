IMAGO / gezett

Mitte Juni demonstrierte die "Initiative Urheberrecht" in Berlin für die Regulierung von KI

Vermutlich am 1. Januar 2026 wird der EU AI Act in Kraft treten. Alle Unternehmen, die Künstliche Intelligenz einsetzen, sind davon betroffen und sollten bereits jetzt Vorbereitungen treffen. Denn am Regelwerk wird sich nicht mehr viel ändern.

Es ist nur noch eine Frage von einigen Monaten. Dann wird die Nutzung von Künstlicher Intelligenz europaweit einheitlich geregelt sein. Am 14. Ju