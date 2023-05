NextMedia Hamburg hat mit KAI eine virtuelle Influencerin gebaut, die wöchentlich auf LinkedIn über KI-News informieren soll.

Die Standortinitiative NextMedia Hamburg hat mit KAI eine virtuelle Influencerin kreiert, die wöchentlich auf LinkedIn über die neuesten KI-Trends und Anwendungsmöglichkeiten berichten soll. Das Besondere: Im Gegensatz zu anderen virtuellen Influencern, deren Content in der Regel von einem PR-Team stammt, wird KAIs Output frei von KI generiert.

Während virtuelle Influencer auf dem asiatischen Markt bereits fester Bestandteil im Social-Media-Kosmos sind, gewinnen sie hierzulande erst allmählich an Bedeutung. In den meisten Fällen wird der Content, der mit den digitalen Avataren promotet werden soll, noch von Menschenhand erstellt und platziert. Häufig sind virtuelle Influencer aber auch Teil einer groß angelegten Digitalstrategie von Konzernen wie Prosieben Sat 1 oder L'Oréal .

Die Informationen für die Erstellung der Beiträge sammelt das Social Data Intelligence Tool Talkwalker. Anschließend erhält ChatGPT diesen Input als Prompts. Der Output der KI wird dann lediglich redigiert und auf faktische Korrektheit hin überprüft, ehe er veröffentlicht wird. Laut NextMedia könne Künstliche Intelligenz, die selbst in der Lage sei, Content zu erstellen, schon bald zum "Alltag der Medienbranche" gehören. Das Projekt rund um KAI sei eine Möglichkeit, sich transparent und nachvollziehbar mit der Nutzung von KI in der Medienbranche auseinanderzusetzen."Künstliche Intelligenz ist zurecht ein zukunftsprägendes Thema. Doch die Frage, wie genau eine durch KI unterstützte Medienwelt wirklich aussehen könnte, wird viel zu selten gestellt", erklärt Nina Klaß, Leiterin von NextMedia Hamburg, zum Launch von KAI. "Wir haben uns daher bewusst dafür entschieden, die Texte, die KAI teilt, mit einer Technik schreiben zu lassen, die Medienschaffenden schon jetzt zur Verfügung steht. So soll im öffentlichen Diskurs in den Sozialen Medien ein Bild darüber entstehen, welche Möglichkeiten Generative Künstliche Intelligenz für die Medienbranche schon jetzt eröffnet."