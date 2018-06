Google berücksichtigt ab Juli mobile Ladezeiten als Rankingfaktor.

Wenn es um die Rankingfaktoren des Such-Algorithmus geht, ist Google bekanntlich ein Buch mit sieben Siegeln. Niemand weiß so wirklich, warum bestimmte Inhalte prominenter platziert werden als andere. Im Januar gab der Tech-Konzern überraschenderweise einen kleinen, aber nicht unwichtigen Hinweis: Ab Juli spielt die Ladegeschwindigkeit der mobilen Seite eine entscheidende Rolle im Google-Ranking. Die Ankündigung selbst und der Vorlauf von sechs Monaten lässt erahnen, welche Relevanz diese Umstellung für den Konzern und vor allem für die betroffenen Publisher haben wird. Wir haben für euch zusammengetragen, was diese Umstellung konkret für Seitenbetreiber bedeutet und mit welchen drei Schritten sie ihre mobilen Ladezeiten auf Vordermann bringen können