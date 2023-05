Tech-Experte Jens Depenau bietet bei der GroupM einen Bewertungsmaßstab für Cookie-Alternativen an

Die Uhr tickt: Nur noch ein Jahr, dann muss Onlinewerbung ohne Third-Party-Cookies auskommen. Vermarkter und Mediaagenturen beteuern, bestens gerüstet zu sein. Aber stimmt das wirklich? Darüber diskutieren beim HORIZONT Kongress Tobias Conrad (BCN), Jens Depenau (GroupM), Rasmus Giese (United Internet), Diego Moresi (Geberit) und Nadine Muhr (Unilever).

Unilever , Unilever Unilever-Managerin Nadine Muhr: „Die größte Lücke reißt das Cookie-Aus im Bereich der potenziellen Kunden, die wir dann nicht mehr so zielgerichtet ansprechen können."

Geberit Diego Moresi macht das Online Campaigning bei Geberit fit für die Post-Cookie-Ära

Raimar von Wienskowski Seit vielen Jahren an der Schnittstelle des Mediengeschäfts mit dem Werbemarkt unterwegs: BCN-Chef Tobias Conrad

United Internet Media UIM-CEO Rasmus Giese: „Früher war es tatsächlich so, dass einzelne Player lieber ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Das ist aber mittlerweile vorbei.“

Wie wichtig das Thema für dieist, zeigt die Tatsache, dass mitim April 2022 ein "Expert Lead Cookieless" installiert wurde. Der Tech-Experte, vorher für die Omnicom Media Group tätig, treibt seitdem im GroupM Competence Center die Entwicklung von Cookie-freien Marketinglösungen voran. Im vergangenen Herbst hat er den Bewertungsmaßstab Prepit eingeführt, mit dem sowohl ID-basierte als auch nicht-personenbezogene Cookie-Alternativen wie Contextual Targeting analysiert werden können. "Mediaschaffende sind durch diesen neuen Bewertungsmaßstab nun in der Lage, komplexitätsreduzierende und visuell anschauliche Stärken-Schwächen-Profile aller Cookieless-Alternativen aufzuzeigen", sagt Depenau.Mit Depenau tauschen sich in Frankfurt Werbungtreibende und Vermarkter aus.ist Digital Channel Manager beiund in dieser Funktion für die Kategorie Nutrition (Knorr, Hellmanns und The Vegetarian Butcher) zuständig. Darüber hinaus ist sie für die Unilevers Data Management Plattform in der DACH-Region verantwortlich. Ihre Mission: die Konsumenten-Kommunikation in die Cookieless-Welt zu überführen und dabei Daten, Media und MarTech eng zu verzahnen. Im Mittelpunkt steht eine zentrale Customer Data Platform (CDP), in die nach und nach alle Daten eingespeist werden. Die dort gesammelten First-Party-Daten sollen dann Ausgangspunkt der werblichen Aktivitäten sein. Basis sind hier allerdings immer bereits bestehende Kundenkontakte. "Die größte Lücke reißt das Cookie-Aus im Bereich der potenziellen Kunden, die wir dann nicht mehr so zielgerichtet ansprechen können", erklärte Muhr im vergangenen Herbst gegenüber HORIZONT.Vor dieser Herausforderung wird auchstehen, Manager Media & Campaign Analytics bei. Moresi betreut seit September 2020 das weltweite Online Campaigning des europäischen Marktführers für Sanitärprodukte. In dieser Position verantwortet er mit seinem Team die operative und strategische Führung der Kanäle Programmatic, Paid Search und Paid Social. Auch für das Schweizer Unternehmen ist es für die Reise in die "Cookieless Future" essenziell, dass die eigenen Unternehmensdaten bestmöglich genutzt und eingesetzt werden.Und wie stellen sich die Vermarkter auf die neuen ein? Beim HORIZONT Kongress sind zwei hochkarätige Vertreter zu Gast:ist seit Februar Geschäftsführer des. Damit verantwortet der ehemalige Ströer-Manager die zentrale Vermarktungsorganisation des Burda Verlags und weiterer Mandanten wie Klambt und Cittadino. Außerdem leitet er den Ad Management-Dienstleister AdTech Factory und die zum BCN gehörende Kreativagentur b.famous. Conrads Aufgabenbereich wird bald noch größer: Burda und die Funke Mediengruppe wollen die Vermarktung ihrer Zeitschriften und Onlineangebote unter dem Dach von BCN zusammenführen.Mit einem besonders großen Pool an First-Party-Daten darfarbeiten. Er ist seit September 2013 CEO vonund damit für die Vermarktung von Web.de, GMX sowie zahlreicher Partnerportale verantwortlich. Giese bringt eine breite Perspektive in die Diskussion ein, da er auch als Vorsitzender den Online-Vermarkterkreis (OVK) im BVDW vertritt. Laut Giese haben die Vermarkter ihre Post-Cookie-Hausaufgaben im Wesentlichen gemacht. Mittlerweile gebe es viele funktionierende Angebote für die Werbungtreibenden, sagte er im Januar in einem HORIZONT-Interview. Giese betonte auch, dass die Vermarkter mittlerweile bei der Entwicklung von Cookie-Alternativen an einem Strang ziehen: "Früher war es tatsächlich so, dass einzelne Player lieber ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Das ist aber mittlerweile vorbei." Der Großteil habe begriffen, dass Skalierung notwendig ist, "auch im Hinblick auf die Konkurrenz durch die großen Plattformen".