© IMAGO / NurPhoto Alphabet ist der nächste US-Tech-Riese, der tausende Stellen kürzt

Der nächste Tech-Gigant räumt auf: Nach Amazon, Meta und Microsoft will jetzt auch der Google-Mutterkonzern Alphabet nach Medienberichten tausende Arbeitsplätze streichen. Weltweit sollen rund 12.000 Jobs wegfallen, wie Firmenchef Sundar Pichai in einer am Freitag veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter schrieb. Das entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft.