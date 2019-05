© OMR Google-Manager Philipp Justus beim OMR-Festival

Bilder von Anti-Volkszählungs-Protesten aus den 80er-Jahren und Reminiszenzen an den Internet-Erfinder Tim Berners-Lee: Schon das kurze Einführungsvideo vor dem Werbevortrag von Google-Europachef Philipp Justus auf der bunten OMR-Showbühne zeigt: Ausgerechnet der große Datensammler Google will sich an die Spitze der Datenschützer setzen.