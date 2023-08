Adobe Digital Trends Report

Marken erklären Content und Workflow zu Top-Prioritäten für 2023

Arbeitsprozesse optimieren, sich mit guten Inhalten abheben und möglichst viele Menschen erreichen: Mit diesen Herausforderungen sehen sich so gut wie alle Unternehmen derzeit konfrontiert. Führende Marken wollen sich in diesem Jahr in allen drei …