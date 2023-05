Die IAS-Lösung "Total Media Quality for Youtube" soll die Messung der Markensicherheit und -eignung von Kampagnen auf Youtube optimieren

Mit dem Ziel, Brand Safety und Suitability Measurement für Advertiser auf Youtube noch effizienter zu gestalten, baut die Video-Plattform ihre Kooperation mit dem Mediaqualitäts-Spezialisten Integral Ad Science (IAS) weiter aus. Die Wirkung von Kampagnen soll dadurch künftig noch besser messbar sein.

"Konsument*innen verbringen genauso viel Zeit mit dem Streaming von Inhalten auf YouTube und anderen Plattformen wie mit traditionellem Fernsehen", so Lisa Utzschneider, CEO von IAS. "Da die Menge an Inhalten auf Youtube weiterwächst, benötigen Advertiser eine ausgefeilte Technologie, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten."Das aktualisierte Reporting von IAS ist auf das Global Alliance for Responsible Media (GARM) Brand Safety and Suitability Framework abgestimmt und soll ein granulares Kampagnen-Reporting gewährleisten, um so maximale Wirkung in der Ausspielung zu erzielen. Zudem liefert das neue IAS-Angebot auf Youtube den Advertisern ein tägliches Reporting über die GARM-Kategorien und vier Risikostufen hinweg und ist in mehr als 30 Sprachen verfügbar.