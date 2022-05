Noch viel mehr ist bei der Vergabe der Jobs zu tun: In vielen Studiengebieten schließen ähnlich viele Frauen wie Männer ab. Bei jeder Hierarchiestufe schmilzt ihre Zahl dann oft deutlich. Besonders in der Digitalbranche sind Frauen zahlenmäßig deutlich unterrepräsentiert. Sind Frauen einfach weniger digital? Zu diesem vorschnellen Schluss mag zumindest manch einer kommen, der einen Blick auf die Geschlechterverteilung im Informatik-Hörsaal wirft. Einer Bitkom-Studie zufolge hielt sich der Frauenanteil unter den Studierenden im Erstsemester auch vergangenes Jahr wieder konstant bei etwa einem Viertel – auf eine Studentin kommen damit drei Studenten. Und wie sieht es heute aus in der Digitalbranche? Mehr als jedes zehnte Unternehmen der Branche hat keine Frau in der Belegschaft. Das ist das Ergebnis einer weiteren Studie des Digitalverbands Bitkom, für die mehr als 500 Unternehmen der Bitkom-Branche repräsentativ befragt wurden. In 76 Prozent liegt der Frauenanteil demnach bei weniger als 25 Prozent und lediglich in 7 Prozent der Unternehmen liegt er zwischen 26 und 50 Prozent. Besonders selten sind Frauen in Führungspositionen vertreten. 49 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, keine Frau im Top-Management zu haben.Wer jetzt denkt, Start-up-Szene = junge Branche = alles ganz anders, liegt falsch. Laut dem deutschen Startup Monitor haben im vergangenen Jahr bei gerade mal 18 Prozent der Start-ups Frauen am Ruder gesessen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl deutscher Start-up-Gründerinnen damit zwar um 1,8 Prozentpunkte angestiegen, das Start-up-Ökosystem in Deutschland ist und bleibt jedoch eindeutig männlich dominiert. Woran das liegt, lässt sich natürlich nicht so einfach beantworten – außer Frau verfällt in totalen Pessimismus. Aber es hilft vielleicht wieder ein Blick an die Uni, diesmal in den Informatik-Hörsaal oder auch zu den anderen MINT-Fächern, also Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften. Denn in all diesen Fächern sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Aus ihnen speisen sich aber die Köpfe, die Start-ups gründen. Schließlich bringen jeweils etwa vier von zehn Gründerinnen und Gründern entweder einen MINT- oder einen wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss mit. Dass es aber beispielsweise in den MINT-Fächern 2020 lediglich 32,5 Prozent Absolventinnen gab,lässt sich als ein „zählbares“ Indiz werten, warum so wenige Frauen an der Spitze von Start-ups stehen.Immerhin gibt es mittlerweile verschiedene Initiativen, die für mehr Frauen in der Digitalbranche kämpfen – speziell in der Digitalbranche und übergreifend: Der Bundesverband der digitalen Wirtschaft (BVDW) hat ein Maßnahmenpaket geschnürt, der Bitkom ist mit #SheTransformsIT unterwegs, Beyond Gender Agenda, die Initiative Chefsache und der Frauenkarriere Index nehmen Firmen und ihre Gleichstellungsaktivitäten ins Visier, Girls who Code ist international schon seit 2012 aktiv – um nur ein paar aufzuzählen. Vielleicht dürfen alle, die für mehr Vielfalt in der Digitalbranche kämpfen, doch optimistisch sein. jh