Im vergangenen Jahr stand Apple-Co-Founder Steve Wozniak auf der Digital X-Bühne.

Fünf Bühnen und mehr als 50.000 erwartete Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Die Digital X kehrt am 20. und 21. September zurück nach Köln und kooperiert dabei zum ersten Mal mit der Dmexco. Und das hat konkrete Vorteile für die Festivalbesuchenden.

Die Digital X kommt 2023 wieder in die Domstadt und verspricht, führende Köpfe der digitalen Revolution zu versammeln. Auf fünf Bühnen präsentiert die selbsternannte "Weltausstellung der Digitalisierung" ein umfangreiches Line-up, das aktuelle technologische Entwicklungen in den Fokus rückt. Unter dem Motto "Be digital. Stay human" liegen die Schwerpunkte auf den Themen "Zukunft der Arbeit", "Konnektivität", "Sicherheit" und "Nachhaltigkeit".

Verschiedene Aspekte der Digitalisierung werden von mehr als 250 hochkarätigen Redner:innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beleuchtet. Eines der Highlights wird der schwedische Musiker Björn Ulvaeus sein – Mitgründer der Band ABBA. Die Musikgruppe machte 2022 Schlagzeilen, als sie virtuelle Avatare der Bandmitglieder mithilfe der Light & Motion-Capture-Technik in London auf die Bühne brachte. Neben Ulvaeus wird die renommierte Futuristin Amy Webb eine Keynote halten. Webb ist nicht nur Autorin, Universitätsdozentin und Gründerin des Future Today Institute, sondern auch eine führende Denkerin in der Welt der Technologie und Zukunftsprognose.

Daneben treten weitere Speaker:innen wie Neil Harbisson (Cyborg Arts Ltd.), Ulrich Klenke (Deutsche Telekom), Kai Müller (Experience One), Frank Thelen (Freigeist Capital), Constanze Kurz (Chaos Computer Club), Christoph Weigler (Uber), Graeme Geddes (Zoom Video Communications) und Jan Schellenberger (Klitschko Ventures GmbH) auf.

Hinter der Digital X steht die Deutsche Telekom, die das Label für ihre Digitalisierungsinitiative nutzt. Für das Programm bespielt die Telekom in der Kölner Innenstadt Locations in vier Quartieren: Mediapark, Friesenviertel, Belgisches Viertel und Stadtgarten. Hier können die Besucher:innen Innovationen kennenlernen und an Workshops sowie Masterclasses teilnehmen. Die Veranstaltung wird von einer Vielzahl von Musik- und Kulturevents begleitet, darunter das Equal E-Sports Festival in den Rheinterrassen.Wie schon im vergangenen Jahr findet die Digital X parallel zur Dmexco statt. Beide Veranstaltungen teilen eine gemeinsame Vision: die Förderung der Digitalisierung. Um den Teilnehmenden maximale Einblicke zu bieten, sind Digital X und Dmexco in diesem Jahr erstmals eine Kooperation eingegangen, die es den Besuchenden ermöglicht, mit einem Ticket beide Messen zu besuchen. "Die Digitalisierung verändert den deutschen Mittelstand wie kaum eine technische Entwicklung zuvor. Sie kennt weder Unternehmensgrößen noch Ländergrenzen. Mit der Digital X Initiative machen wir die Themen der Digitalisierung erlebbar und bringen sie überall hin, wo sie das Leben und Arbeiten der Menschen direkt betrifft", erklärt Hagen Rickmann, Geschäftsführer der Telekom und Schirmherr der Digital X.