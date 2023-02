© IMAGO / Westend61 Soziale Netzwerke machen einen beträchtlichen Teil der täglichen Internetnutzung aus

Digital Detox? Von wegen! Jüngste Statistiken zeigen, dass sich die Internet-User hierzulande zunehmend länger in Social Media aufhalten, aktuell mehr als eineinhalb Stunden pro Tag. Allen Plattformen voran zieht dabei besonders TikTok die Deutschen in seinen Bann. Wie die Nutzungszeiten dort und für die Konkurrenz-Apps im Detail ausfallen, zeigt der Report der Kreativagentur We Are Social.