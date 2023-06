Dieses Bild zeigt eine "Unterhaltung" der HORIZONT-Redaktion mit dem Chatbot DeppGPT

"Lassen Sie sich anschnauzen, auslachen und niedermachen, wie Sie es sonst nur von echten Menschen gewohnt sind" - so bewirbt "Der Postillion" seine KI. Viele finden Spaß an der fiesen Art - nach der Veröffentlichung Anfang der Woche bewegte sich die Zahl der Interaktionen am Donnerstag laut Chefredakteur Stefan Sichermann auf die Marke von einer halben Million zu.

Die Antworten von "DeppGPT" auf faktische Fragen sind dezidiert nicht hilfreich. Auf die Frage, wer aktuell Bundeskanzler ist, kann die Software etwa antworten, es sei Elmo aus der Sesamstraße oder "eine riesige Breze" aus Bayern. Höflich ist "DeppGPT" auch nicht gerade. Fragt man, wie man sein Aussehen verbessern könnte, kann die Antwort lauten: "Oh, das ist schwierig. Also zuallererst könntest du dir am besten eine Tüte über den Kopf ziehen."Seit Ende vergangenen Jahres sorgt vor allem der Chatbot ChatGPT des Start-ups OpenAI für Aufsehen, weil er auf dem Niveau eines Menschen kommunizieren kann. Die Software wurde dafür mit einer gewaltigen Menge an Daten trainiert. Sie bildet Sätze, indem sie Wort für Wort abschätzt, wie ein Satz weitergehen könnte. Ein Nachteil des Prinzips ist, dass das Programm kein Verständnis für die Inhalte hat: Deshalb kann es auch mit Überzeugung Informationen ausgeben, die völlig falsch sind. Der "Postillon" treibt das mit seinem Chatbot auf die Spitze.