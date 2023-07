Ogury

Ogury-Manager Jan Heumüller: „Mithilfe von Personas können wir hochrechnen, wer mit hoher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Werbeeinblendung sehen wird."

Die gesamte Werbebranche sucht derzeit nach Möglichkeiten, Targeting ohne Third-Party-Cookies zu betreiben. Davon will unter anderem Ogury profitieren: Statt mit Cookies und IDs arbeitet der britische Adtech-Spezialist mit Personas. Werbungtreibende sollen darüber maßgeschneiderte Zielgruppen im mobilen Web und in Apps erreichen können. Ogury will nun auch die Aufmerksamkeitsstärke von Kreationen und Platzierungen berechnen.

Ogury wurde 2014 in Großbritannien gegründet und ist mittlerweile mit 25 Büros und über 500 Mitarbeitenden in 17 Ländern pr&