Wie aus dem Papier hervorgeht, das HORIZONT Online vorliegt, werden derzeit 22,6 Prozent der weltweit nicht-organisch heruntergeladenen Apps als betrügerisch eingestuft. Sprich: Jede vierte App-Installation ist nicht von einem realen Menschen getätigt worden. Zum Vergleich: Im ersten Quartal des Vorjahres lag der Wert bei 15 Prozent, den Schaden schätzte man damals noch auf 700 bis 800 Millionen US-Dollar.



Werbende nur dann den Publisher bezahlt, wenn ein User die Software auch installiert hat.





Vietnam, Indonesien und Indien häufen sich die Vorfälle, aber auch in Westeuropa - und dort vor allem in Deutschland, Großbritannien und Spanien - seien die Betrüger in Scharen unterwegs.

Die Auswertung AppsFlyer hat für die Untersuchung 2,5 Milliarden nicht-organische App-Installationen bei 9.500 Apps zwischen Januar und Juni 2019 analysiert. Die Ergebnisse hat die Firma im "2019 State of Mobile Fraud Report" veröffentlicht.

Der Betrug wird in der Werbebranche App-Install-Fraud genannt. Dabei handelt es sich um eine Unterart des Mobile-Fraud, bei der Betrüger sich zu Unrecht dafür rühmen, einen Nutzer zum Download einer App bewegt zu haben. Deshalb kommt diese Betrugsform in der Regel nur bei CPI-basierten (Cost-per-Install) App-Kampagnen vor, weil derBesonders anfällig für diese Art von Betrug sind laut AppsFlyer Finanz-Apps. In diesem Bereich sind sieben von zehn Installationen gefälscht, so die Experten. Vor allem inReise-, Shopping- und Entertainment-Apps sind demnach ebenfalls ein beliebtes Angriffsziel."Wir bezeichnen Adfraud häufig als Katz- und Mausspiel", sagt Ben Jeger, Managing Director Central Europe bei AppsFlyer. Laut Jeger hätten die Schutzmechanismen, die Firmen wie AppsFyler anbieten, zwar Wege gefunden, den Angriffen entgegenzuwirken. "Doch seit April 2019 beobachten wir einen neuen Anstieg: Der App-Installations-Betrug hat sich von Device Farms mit reellen Geräten hin zu Geräteemulatoren sowie hochentwickelten Bots und anderen Systemen entwickelt, die zu unbegrenzter Skalierbarkeit fähig sind", so Jeger.Das Betriebssystem von Apple zeige sich übrigens weitaus weniger anfällig für App-Installation-Fraud als das von Google. Nicht nur ist der Betrug auf Android mehr als sechsmal so hoch wie auf iOS, auch der Aufwärtstrend ist viel ausgeprägter. ron