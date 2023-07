Statt Vogel ein X?

Elon Musk will der Marke Twitter und den Vögeln "Adieu" sagen

Twitter-Besitzer Elon Musk erweckt den Eindruck, dass er den Namen des Kurznachrichten-Dienstes fallenlassen will. In einem Tweet schrieb der Tech-Milliardär in der Nacht zum Sonntag, man werde "der Twitter-Marke bald Adieu sagen" ("And soon we shall …