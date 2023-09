HORIZONT/Joli

Marie Josephine Ludewig, Joli Berlin

Der Eintritt von TikTok in den internationalen Medienmarkt hat die Markenkommunikation irreversibel verändert. Als Entertainment-First-Plattform hat TikTok es geschafft, den Fokus von reichweitenstarken Creators auf kreativen Content zu verlagern. Wie dadurch ein Paradigmenwechsel entsteht, erklärt Marie-Josephine Ludewig, Director of Strategy and Communications bei Joli Berlin, in ihrem TEM-Talk.

Dank eines nutzerzentrierten Push-Algorithmus hat sich TikTok zudem bereits nach kurzer Zeit einen signifikanten Vorteil gegenüber anderen S