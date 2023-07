Mahdis Mousavi, via Unsplash

Das Thema KI ist gerade in aller Munde.

Das Thema KI wird den Marketing-Kommunikationsmarkt in vielen Bereichen deutlich prägen. Aber wird sich dadurch auch die direkte Zusammenarbeit zwischen Kunden und Agenturen radikal ändern? Wohl eher nicht, ist sich Andreas Gruhl, Co-Chef der Hamburger Pitchberatung Aller Best, in seinem Gastbeitrag sicher.

Wir schreiben das Jahr 1984. Ein bekannter Regisseur setzt ein Thema in die Welt, das uns seitdem nicht mehr loslässt. Vielmehr sind wir davon sc