In unserem Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden die TikToks dieses Mal von Jan-Niklas Schmidt, Geschäftsführer Kreation, und Celia Marie Freiling, Creative Lead, bei Buddybrand.

Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden Württemberg?

Der Mix aus Absurdität und UGC-Content ist wie gemacht für die Plattform und ein perfektes Beispiel dafür, wie man mit einer OOH-Aktion, digitalen Buzz erzeugt. Jan-Niklas Schmidt und Celia Marie Freiling

Jacquemus: Aesthetics, aesthetics, aesthetics!

Ausnahmsweise handelt es sich bei diesem Case nicht um eine TikTok-Kampagne, aber um etwas, dass unbedingt eine sein sollte! Seit es TikTok gibt, kursieren auf der Plattform Shortvideos von einem ganz bestimmten Sticker – und kein Ort bleibt von ihm verschont: Ob Zugspitze, Walk of Fame oder die Pyramiden, überall heißt es: Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden Württemberg? Was als kleiner Spaß des "Fänshops" des deutschen Bundeslandes anfing, verbreitet sich auf TikTok wie ein Lauffeuer. Kein Wunder! Der Mix aus Absurdität und UGC-Content ist wie gemacht für die Plattform und ein perfektes Beispiel dafür, wie man mit einer OOH-Aktion, digitalen Buzz erzeugt. Schade nur, dass es sich bei den Videos nicht um eine offizielle TikTok-Kampagne des Bundeslandes handelt. Die Aufmerksamkeit bekommt es trotzdem und wir einen Case, der inspiriert, wieder einen Blick hinter den Bildschirm zu werfen und auch mal analoge Aufhänger für digitale Content zu nutzen.Jacquemus hat es schon wieder getan! Nach den fahrenden Riesenhandtaschen, die im April viral gingen, zieht die Marke mit neuen Thumbstopper-Videos nach. Und wer hätte es gedacht? Natürlich ist wieder eine fahrende Handtasche dabei (diesmal, sogar mit integrierter Eisdiele). Neben vielen weiteren Videos fallen computeranimierte Riesen-Zitronen am Strand der Côte d’Azur vom Himmel und CGI-Handtaschen plumpsen aus einer südfranzösischen Pinie bei lautem Grillengezirpe. Jacquemus schafft es mit seinen Shortvideos auf eleganteste Art und Weise, zwei trending Aesthetics zu kombinieren: den Hyper-Realistic-CGI-Look und den Gen-Z-Unfiltered-Low-Res-Digi-Cam-Style (kurz: ?) – zwei Looks, die verschiedener nicht sein könnten. Die Videos haben vielleicht nicht das "Is it real or fake?"-Momentum wie bei Maybelline, das haben sie aber auch gar nicht nötig, denn: Sie zeigen, wie sich aus zwei gegensätzlichen Ästhetiken eine komplett neue schaffen lässt, die nicht nur innovativ ist, sondern viel mehr Menschen als nur die eigene Zielgruppe abholt und begeistert. Und nur wenn man das geschafft hat, kann man am Ende des TikToks auch ein Logo als Abbinder einfügen (etwas, wovon wir normalerweise immer abraten würden).