In unserem Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden die TikToks dieses Mal von Jan-Niklas Schmidt, Geschäftsführer Kreation, und Celia Marie Freiling, Creative Lead, bei Buddybrand.

Maybellines riesen Mascara - Real oder Fake?

Wer in den letzten Tagen auf TikTok unterwegs war, wird mit großer Wahrscheinlichkeit über das neue Video von Maybelline gestolpert sein und sich gefragt haben: Is this real?! Welcome to the Club, denn so ging es Hunderttausenden weltweit. Das neueste TikTok der Beauty Marke zeigt überdimensional große Mascara-Bürsten, die so an der Straße und in den U-Bahn-Stationen platziert sind, dass sie perfekt die an vorbeifahrenden Bussen und Subways befestigten, überdimensional großen Wimpern tuschen können. Wem diese Erklärung zu kompliziert war: Hier gibt’s das ganze Video. TikTok ist confused: Handelt es sich bei dem Video um eine echte Installation von Maybelline oder ist das Ganze animiert? Jetzt klärt eine der Marketing-Managerinnen von Maybelline UK in einem privaten TikTok auf: Es handelt sich wirklich um CGI, also Fake! Der Hintergrund? Sie und ihre Kollegin wollten einfach mal was "weirdes und lustiges" machen. Etwas, das sich Maybelline vorher noch nicht getraut hat und - das hat definitiv funktioniert. Gemeinsam mit CGI-Artist Ian Padgham haben sie es nicht nur geschafft, einen Thumbstopp- Moment im Feed zu schaffen, sondern mit dem absichtlich gewählten UGC-Look des Videos für ordentlich Verwirrung zu sorgen. Denn: Die View-Zahlen des Original-TikToks sind gar nicht mal so krass. Der User Generated Content zu dem Short-Video hingegen überschlägt sich. And that’s how you do it!