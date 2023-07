TikTok hat sich in den vergangenen Jahren als Marketingkanal etabliert. In unserem Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden die Commercials von den beiden Joli Berlin Managing Partners Lina Arnold und Jonas Kunow.

Teilen

Vattenfall: Industrial Emissions Face Mist Model und Klima-Advokatin Cara Delevingne sprüht sich Abwasser einer Wasserstoff-Anlage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall ins Gesicht. Absurd? Definitiv! Aber genau deshalb geht uns diese Kampagne nicht mehr aus dem Kopf. Was im ersten Moment wie eine High Fashion Parfumwerbung aussieht, soll Bewusstsein und Interesse für die Sauberkeit von Wasserstoff zur Reduzierung von Klimaemissionen schaffen. Sehr mutig! Besonders, wenn man die Herausforderungen unserer heutigen Zeit betrachtet. Greenwashing und die Kritik an großen Energieunternehmen stellen relevante Themen dar, über die aktuell viel diskutiert wird. Nicht zuletzt wurde Vattenfall für die geplante Ausweitung der industriellen Holzverbrennung in Deutschland stark kritisiert. Nichtsdestotrotz schafft es diese Kampagne, Awareness über fossilfreien Wasserstoff zu schaffen und darüber aufzuklären, wie "clean" Emissionen sein können. Wir lieben das absurde Zusammenspiel und die provokante Botschaft.

Model und Klima-Advokatin Cara Delevingne sprüht sich Abwasser einer Wasserstoff-Anlage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall ins Gesicht. Absurd? Definitiv! Aber genau deshalb geht uns diese Kampagne nicht mehr aus dem Kopf. Was im ersten Moment wie eine High Fashion Parfumwerbung aussieht, soll Bewusstsein und Interesse für die Sauberkeit von Wasserstoff zur Reduzierung von Klimaemissionen schaffen. Sehr mutig! Besonders, wenn man die Herausforderungen unserer heutigen Zeit betrachtet. Greenwashing und die Kritik an großen Energieunternehmen stellen relevante Themen dar, über die aktuell viel diskutiert wird. Nicht zuletzt wurde Vattenfall für die geplante Ausweitung der industriellen Holzverbrennung in Deutschland stark kritisiert. Nichtsdestotrotz schafft es diese Kampagne, Awareness über fossilfreien Wasserstoff zu schaffen und darüber aufzuklären, wie "clean" Emissionen sein können. Wir lieben das absurde Zusammenspiel und die provokante Botschaft.