Köstlich verführt: Champions League x Lieferando

Danke, Otto, Danke

Lieferando und Champions League. Das passt zusammen wie Salz und Pfeffer. Was aber nicht ganz zusammen passt: Die Voice Over-Texte und die Bildszenen im neuen Lieferando Ad auf dem Champions League TikTok-Kanal. Aber genau darin liegt der Witz. Im Endeffekt hat man Fußballern (bewusst kein Gendersternchen) eine Unterhaltung zum Thema "Scharfes Curry" in den Mund gelegt, die so nicht stattgefunden hat. Das kennt man. Text-Bild-Schere - ein gelernter Rhetorik-Griff aus der Social Media Comedy-Kiste. Und dennoch gut. Denn dank dieses Widerspruchs bleiben Zuschauer*innen hängen. Attention-Grabber. Auch geil: Das Lieferando Branding erscheint subtil. Im native TikTok Orange. Es fühlt sich nicht an wie Werbung (FYI: Keiner mag Werbung). Man lacht. Man hüpft gebannt von Szene zu Szene. Und auf einmal. Der Abbinder: Lieferando. Sehr promotional. Aber da ist’s schon zu spät. Man hat die Werbebotschaft gefressen. Bravo.TikTok hat es wieder getan. Dank der App ist der neue Song "Frisenjung" Nr. 1 in den Deutschen Charts. Remix-Kultur auf allen Ebenen. Der Track ist eine Coverversion von Otto Waalkes "Frisenjung" aus 1993 (da war Gen Z noch flüssig). Mit dabei in 2023: der deutsche Rapper Ski Aggu und der niederländische Youtuber Joost. Für den TikTok Takeover haben die drei Stadtmusikanten die Klaviatur des TikTok Playbooks "How to Make a Song Viral" hoch und runter gespielt. Ski Aggu trägt, Capitain Obvious, eine Skibrille. Das ist sein Markenzeichen. Und in Gen T (Gen TikTok)-Sprache: ein geiler Thumbstopper. Fun Fact: Der Song kam kurz vorm Launch der Apple Pro Vision raus. Endlich ist Berlin Kalifornien einen Schritt voraus. Naja, weiter im Takt. Es gibt die Original Musik mit saftigen Beats. Einen Handysound zum Mitgrölen. Einen Remix aus beidem (#Transition). Und natürlich einen Sped Up. Im Song sind auffällig viele Keywords, die zu skurrilen Dance Moves provozieren (Wein, Schwestern küssen, Einbrechen usw.). Dazu Gänsehaut-Mitschnitte vom Konzert. Natürlich verwackelt auf dem Handy gefilmt. Inkl. Stürze von Ski Aggu von der Bühne. Vielleicht gestaged. Vielleicht nicht. Auf jeden Fall: 100 Prozent TikTok.