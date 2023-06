In unserem Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden die TikToks dieses Mal von Jan-Niklas Schmidt, Geschäftsführer Kreation bei der Social-First Kreativagentur Buddybrand.

Erfolgreiches TikTok-Marketing bedeutet neben eigenem Content oder Creator-Kooperationen auch selbst auf der Plattform aktiv zu sein, zuzuhören und mitzumachen. Airbnb zeigt, wie: Alix Earle (5,3M Follower:innen) und elf Freundinnen fanden bei ihrer Ankunft in Positano, Italien, heraus, dass ihr gemietetes Haus nicht existierte. Die Mädels – darunter auch andere Influencer:innen, wie Alexandra Pohl (1 Million Follower) – schilderten das Chaos vor fast 6 Millionen Zuschauern. Airbnb war zwar nicht verantwortlich, aber bemerkte das Video schnell, kommentierte und sprang sofort ein: Innerhalb von 24 Stunden hatten sie die Gruppe in einer italienischen Villa mit Meerblick untergebracht. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Earle postete ein Video, in dem die Mädels ihre neue Luxusvilla vorführten und für Airbnb jubelten. Airbnb zeigt effektives Social Listening auf TikTok und wird hierfür von den Influencer:innen und ihrer Community mit kostenloser Reichweite und Sympathie-Punkten belohnt.

Die Bautz'ner #Ehrensenf-Crew

Dies geht weit über eine "einfache" TikTok-Kampagne hinaus und zeigt sehr schön, wie konsequent Bautz’ner die Zusammenarbeit mit TikTok-Creators denkt. Jan-Niklas Schmidt

Yello testet TikTok-Mythen

In einer Welt, in der individueller Geschmack immer mehr zählt, stellt Bautz'ner Senf die Frage: "Was dippst du?" Im Rahmen ihrer #Ehrensenf-Kampagne laden sechs TikTok-Creator ihre Fans ein, ihre eigenen, oft ungewöhnlichen Kombinationen mit Bautz'ner Senf zu teilen. Die #Ehrensenf-Crew umfasst Simon Hirschmann (1,9M Follower), Manju (3M Follower), Liam Carps (1,7M Follower), Lala (1,1M Follower), Karim Jamal (2,9M Follower) und Jul (2,2M Follower).Die Kampagne ist aus mehreren Gründen genial: Sie kombiniert die Authentizität und Reichweite der Creators mit einer humorvollen und interaktiven Challenge, die perfekt zur Plattform passt. Besonders bemerkenswert ist Liam Carps, der sich als "deutschester Brite" einen Namen gemacht hat und in dieser Kampagne seine Liebe zu Bratwurst und Bautz'ner Senf zum Ausdruck bringt: Deutscher geht’s nicht.Darüber hinaus steht momentan jedes prominente Mitglied der #Ehrensenf-Crew mit eigenem Portrait auf einem Bautz’ner-Becher im Supermarktregal. Dies geht weit über eine "einfache" TikTok-Kampagne hinaus und zeigt sehr schön, wie konsequent Bautz’ner die Zusammenarbeit mit TikTok-Creators denkt. Ehre!Von Teelichtöfen bis zu Blumentopf-Kühlschränken: Auf TikTok vergeht kein Tag, an dem nicht mindestens ein neuer "Lifehack" viral geht. Aber nicht alle davon machen Sinn, die wenigsten sind tatsächliche "Hacks" und manche können sogar gefährlich werden. Aus diesem Grund tütete die Yello-Agentur Buddybrand eine Zusammenarbeit mit Malte Katenbrink (1M Follower), dem selbsternannten "CEO of Lifehacks" ein, der für das TikTok-Format "Watt the Hack!?" Lifehacks rund um das Thema Energiesparen und Nachhaltigkeit testet. So nutzt man virale Trends für Reichweite und Relevanz und beweist gleichzeitig die eigene Markenpositionierung als Experte: Das ist ein "Lifehack", der auch auf TikTok funktioniert. Darüber hinaus gibt das erfolgreiche Format Yello einen Rahmen vor, indem sie mit Malte eigene Energiespartipps, wie zum Beispiel smarte Heizthermostate, testen und unterhaltsam empfehlen können. Die Community findet’s auch gut und beförderte das Yello-Format regelmäßig in die deutschen TikTok-Charts.