TikTok hat sich in den vergangenen Jahren als Marketingkanal etabliert. In unserem Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden die Commercials von den beiden Joli Berlin Managing Partners Lina Arnold und Jonas Kunow.

Adidas: ClubOriginals Kampagne - April 2023 Adidas feiert mit der #ClubOriginals Kampagne die Kreativität von Künstler:innen in den Bereichen Kunst, Tanz, Musik und Mode unter anderem auf TikTok. Die weltweite Kampagne startete in 16 Ländern und wurde mit verschiedenen Events wie Adidas Pop-ups, Partys und kreativen Partnerschaften in den Städten London, Berlin, Paris, Mailand sowie Madrid begleitet, die die Adidas-Community in der neuen Welt von Club Originals willkommen heißt. Adidas gibt damit erneut Künstlern und Talenten eine Plattform und bleibt damit ihrem Motto treu, das kreative Potenzial zu entfesseln und die nächste Generation von Talenten zu unterstützen. In Deutschland hat die Zusammenarbeit mit kreativen TikTok-Creator:innen, größeren Künstler:innen wie Nina Chuba und Rin sowie kleinen aufstrebenden Talenten erfolgreich die Awareness für Club Originals gesteigert und das Interesse der Gen Z geweckt. Unser Highlight? Adidas nutzt den Original-Remix des House-Hits "King of my Castle" aus den 00er-Jahren, um die Gen Z anzusprechen, die sich durch eine inklusive und kreative Einstellung auszeichnet. Dadurch konnte ein Trend Sound etabliert und genutzt werden, ohne das Lizenzrecht zu verletzen. Dies zeigt, dass Marken insbesondere bei umfangreichen Kampagnen vermehrt darüber nachdenken sollten, in die Rechte für angesagte Songs zu investieren.



Alpro: #NewRealisticResolutions Kampagne Die #NewRealisticResolutions Kampagne von Alpro brachte im Januar acht Creator im Alpro Haus im Schwarzwald für mehrere Tage zusammen. Isoliert von der Außenwelt, wurden sie mit einer Mischung aus Ernährungs- und Gesundheitsworkshops, Kochkursen und gemeinsamen Sporteinheiten motiviert, ihre realistischen Neujahrsvorsätze mit Hilfe von Alpro zu erreichen. Ziel der #NewRealisticResolutions Kampagne war es, die Community zu motivieren, realistisch gesund zu leben, indem sie die zuckerfreien Produkte von Alpro in ihre Ernährung integrieren. Die Creator haben ihre Erfahrungen im Alpro Haus auf TikTok dokumentiert und damit einzigartigen und inspirierenden Content für ihre Community kreiert. Interaktive Inhalte und Nominierungen anderer Creator stärkten das Gemeinschaftsgefühl und steigerten die Motivation der Creator und der Community. Wir haben Felix Berthold, einer der Creator, der an der Kampagne teilgenommen hat, nach einem Statement gefragt: "Es war eine mega Erfahrung das Alpro Haus gemeinsam mit anderen Creator:innen zu erleben und auch mal unabhängig vom Social-Media-Alltag sich auszutauschen und sich auf seine Ziele zu konzentrieren. Wir konnten sehr viel über Ernährung und Lebenseinstellung lernen und hoffen, dass wir auch unsere TikTok–Community dazu motivieren können, bewusster zu leben mit Alpro."



Wir alle kennen die endlosen Neujahrsvorsätze – umso besser fanden wir die Tiefe und das detaillierte Wissen der #NewRealisticResolutions Kampagne. Durch diese originelle Herangehensweise konnte die Kampagnenbotschaft viel besser weitergegeben werden und sich inmitten der Flut an ähnlichen Themen deutlich abheben.

