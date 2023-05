TikTok hat sich in den vergangenen Jahren als Marketingkanal etabliert. In unserem neuen Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden die Commercials von Kathrin Thomalla, Digital Conceptioner bei Departd.

Vom Cat zum Capybara Content: #Capybaratok

BroSieben nimmt sie alle Hops: Community Management @prosieben

Mit eigenem Song, AR-Effekt und zahllosen Memes haben es die südamerikanischen Wasserschweine geschafft, die Herzen der TikTok-Community zu erobern. Während Tier- und Baby-Clips auf jedem Social Network schon lange ziehen, scheinen TikTok-User*innen besonders Gefallen an #Capybaratok gefunden zu haben. Capybara – der Chuck Norris der Gen Z? Ob auf Alligatoren schwimmend, in Dampfbädern chillend oder unbeeindruckt im 1:1-Battle mit Pelikanen: Die Tiere sind entweder extrem mutig oder einfach maßlos gechillt, denn sie reagieren auf die weirdesten Situationen ausnahmslos gelassen. Doch was hat es mit dem Buzz um Capybaras auf sich? Woher kommt der Trend? Und wie nutzen ihn Marken für sich? Capybara Meme startete 2020 mit einem Clip zu Don Toliver's Song "After Party". Toliver’s Song ging mit einem Video viral, in dem ein Capybara angeschnallt auf dem Beifahrersitz eines rasenden Autos sitzt, während der Song abspielt. Der Clip schrieb die Geburtsstunde für #Capybaratok. Immer mehr dubiose Clips von Capybaras wurden seitdem gepublished – und feierten mit dem Capybara-Song oder AR-Effekt 2023 weitere Höhepunkte von #Capybaratok. Mittlerweile ist das Nagetier auf TikTok so beliebt, dass es unabhängig von TikTok-Sounds in memehaftem Content enorme Erfolge zeigt. Verschiedenste Brands wie die Deutsche Bahn, Kaufland oder die Polizei Berlin haben das Nagetier bereits für sich entdeckt und lassen es - von Polizeibeamt*innen bis Kaufland Einkäufer*innen - in die verschiedensten Rollen schlüpfen. Enorm funny, enormes Do, enorme Capybara slayyyyy!Dass sich nicht nur Trending Sounds, sondern auch Copywriting und Community Management auf TikTok auszahlen, hat unlängst ProSieben bewiesen! Besonders lustige und mutige Brand Beef-Interaktionen hat der Sender aus dem Kommentarfeld in neue TikToks befördert. Mit dem Brand Beef-based Content hat sich der Sender schnell eine wahre Fangemeinde aufgebaut, die nicht nur nach neuen ProSieben Diss-Lines lechzt, sondern sogar selbst aus den lustigsten Kommentaren zwischen ProSieben und Brands neuen Content kreiert und postet. Was als Community Management Format startete, in dem ProSieben mit Klischees zum Sender, Moderator*innen oder TikTok Kommentaren spielt, hat sich dank Brand Beef schnell zur best performing TikTok-Reihe auf dem @prosieben Kanal entwickelt. Die Diss Kommentare sind so pointiert (und true), dass selbst unter random Brand Accounts User*innen mittlerweile nach Kommentaren von ProSieben Abi rufen. We love to be entertained by you!