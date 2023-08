TikTok hat sich in den vergangenen Jahren als Marketingkanal etabliert. In unserem neuen Format "Titans of TikTok" stellen wir regelmäßig besonders erfolgreiche, kreative oder einfach nur lustige Kampagnen auf der Kurzvideoplattform vor. Ausgewählt wurden die Commercials von Kathrin Thomalla, Digital Conceptioner bei Departd.

Originelle Trend-Parodien mit Original Wagner

Mit überspitzten und absurden POVs shuffelt sich Original Wagner in die TikTok-Trends. Kathrin Thomalla

Hochland – Creator Aktivierung durch kreatives Creator Storytelling

Mit Parodien auf aktuelle TikTok Trends und Memes bewies zuletzt Original Wagner Gen Z-Trendgespür und Humor. Ob Straßenumfragen, die mit Diebstahl der Ware enden oder memige Sketche, die trashy absurd aufgelöst werden – mit überspitzten und absurden POVs shuffelt sich Original Wagner in die TikTok-Trends. Was neben dem plattformnativen Look der Videos besonders positiv auffällt? Die Community Kommentare! Denn die Video-Gags spinnt die Community in den Kommentaren weiter – von Spekulationen rund um die absurden Einkäufer oder wie der Plot noch weiter gehen könnte. Wir finden: Best Case Commmunity Fit Content.Liebe geht bekanntlich durch den Magen – und dank kreativem Storytelling auch in den Plot von Hochlands TikTok-Aktivierung. Für ihren TikTok-Start hat die Scheibenkäse-Marke auf Creator gesetzt, die für Dating Stories oder Couple Content bekannt sind. Dabei wurde der Contentfokus der TikToker unterhaltsam genutzt, um für Rezepte zu sorgen, mit denen man den/ die Traummann/ -frau erobert. Und das nicht nur als One-Breakfast-Stand, sondern in einer ganzen Storyreihe über sowohl den Creator- als auch Hochland-Account hinweg. So zum Beispiel auch mit der Creatorin Laura Abla, die normalerweise mit Storytimes über ihre Situationship und Ex-Ehe auf ihrem Account unterhält. Für Hochland gibt Laura uns kurzerhand ein Tutorial für den Traummann/- frau – bzw. wie sich er oder sie in dich verliebt – aka "das beste Eggdrop-Sandwich der Welt" zubereitet wird. Doch das Rezeptvideo ist in der amüsanten Storyline nur der Anfang: Über verschiedene TikToks hinweg probiert sie Rezeptvorschläge der Community aus oder lässt ihre Freunde und bekannte Creator das Sandwich bewerten. Für uns die cheesigste und leckerste TikTok-Lovestory seit Langem!